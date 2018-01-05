Трамп: книга о Белом доме полна лжи и искажений

Президент США Дональд Трамп заявил, что книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» Майкла Вольфа «полна лжи». Об этом он написал в своем твиттере.

«Я закрыл доступ к Белому дому для автора фальшивой книги (на самом деле я ему несколько раз отказывал)! Я никогда не разговаривал с ним о книге — полной лжи, искажений и несуществующих источников», — написал Трамп.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что адвокат Трампа пытается предотвратить публикацию книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».