США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

США приостанавливают финансовую помощь в сфере безопасности Пакистану до тех пор, пока Исламабад «не начнет предпринимать меры в отношении Талибана». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

При этом она не смогла сказать, о какой сумме идет речь.

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«Мы можем подтвердить, что мы приостанавливаем помощь в сфере безопасности Пакистану, пока пакистанское правительство не начнет предпринимать меры в отношении группировок, в том числе афганского Талибана», — сказала Нойерт на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «глупостью» многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.