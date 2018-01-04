Адвокат Трампа попытался предотвратить публикацию книги о Белом доме

Адвокат президента США Дональда Трампа пытается предотвратить публикацию книги Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Об этом пишет The Washington Post.

В уведомлении, которое адвокат Чарльз Хардер направил Вольфу и главе издательского дома, говорится, что против них могут быть выдвинуты обвинения в клевете в случае публикации.

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Юрист требует «немедленно прекратить и отказаться от дальнейшей публикации, выпуска и распространения книги».

Ранее в СМИ появились слова экс-советника Трампа Стива Бэннона, приведенные в книге Вольфа, которые вызвали жесткую реакцию со стороны американского президента.