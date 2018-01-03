Манафорт подал в суд на спецпрокурора США по России

Пол Манафорт, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, подал в суд на минюст США. Об этом сообщает Reuters.

Он также указал в иске имя спецпрокурора по России Роберта Мюллера и замглавы минюста США Рода Розенстайна.

Манафорт утверждает, что уголовное производство в отношении него выходит за рамки полномочий Мюллера. По его мнению, Розенстайн также превысил свои полномочия, дав спецпрокурору «карт-бланш» на расследование «российского вмешательства».

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В связи с этим Манафорт призвал уменьшить полномочия Мюллера и прекратить уголовное дело против себя.

В конце октября Манафорту предъявили обвинение по 12 пунктам. После этого его поместили под домашний арест.