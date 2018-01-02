Трамп увидел эффект от введения санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о влиянии санкций на КНДР. Об этом он написал в твиттере.

«Санкции и «другие» меры давления начинают оказывать большое влияние на Северную Корею. Солдаты опасно бегут в Южную Корею. Рокетмэн (Ким Чен Ын) теперь хочет в первый раз провести переговоры с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно нет — мы увидим!», — написал Трамп.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры. Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне.