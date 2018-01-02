Яровая назвала празднование дня рождения Бандеры поминками Украины

Заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая заявила, что празднования дня рождения Степана Бандеры в Киеве и Одессе выглядят как поминки Украины, передает РИА «Новости».

«Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины. Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», — заявила Яровая.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.

Накануне в центре Киева прошло факельное шествие в честь годовщины дня рождения Степана Бандеры.