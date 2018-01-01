Роухани назвал виновных в массовых протестах в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страну, а также тех, кто виноват в происходящем, сообщает Mehr.

По его словам, протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

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«Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами», — сказал Роухани.

Он отметил, что ситуацию нужно использовать, чтобы «найти глубинные причины проблем».

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек были убиты в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране.