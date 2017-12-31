Трамп: коалиция отвоевала почти 100% территорий террористов в Ираке и Сирии

Западная коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов», – заявил Трамп.

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Ранее в США отметили, что ВКС России осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ» в Сирии.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан удивился тому, что Россия «присвоила» себе победу над террористической группировкой «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.