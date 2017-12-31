Пушков назвал заявление об «уязвимости» Крымского моста «глупостью года»

Сенатор Алексей Пушков назвал заявление об «уязвимости» Крымского моста для украинских ракет глупостью года. Об этом чиновник написал в своем твиттере.

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины – глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», – прокомментировал Пушков.

Ранее экс-заместитель начальника генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко заявил, что Керченский мост, который свяжет Крым с материковой частью России, уязвим к авиации и ударам ракет.