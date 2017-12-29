Жириновский получил удостоверение кандидата в президенты

Центризбирком России вручил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому удостоверение кандидата на пост президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Удостоверение Жириновскому, который лично приехал на регистрацию в Центризбирком, вручил зампред ЦИК Николай Булаев.

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«Это торжественный момент в жизни любого кандидата. С сегодняшнего дня я могу смело говорить, что я официально зарегистрированный кандидат на высший пост в нашей стране. Это гордость для любого человека иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным», — сказал Жириновский.

Как сообщает «Интерфакс», лидер ЛДПР также попросил ЦИК «повнимательнее посмотреть и создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов».

Ранее сообщалось, что Жириновский официально стал первым кандидатом в президенты.