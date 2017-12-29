Лавров ответил на вопрос о главном «дебиле» мировой политики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тиграна Кеосояна о главном «дебиле» мировой политики, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, кто в настоящее время является главным «дебилом» международной политики.

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Инцидент, когда Лавров произнес слово «дебилы», произошел в августе 2015 года. Тогда Лавров выругался на конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром. В мае 2016 года российский министр прокомментировал этот случай, заявив: «Я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен».

В декабре того же года произошел похожий инцидент, когда Сергей Лавров назвал оператора агентства Reuters «дебилом».