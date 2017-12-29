СМИ: Трампа обвинили в росте исламофобии в США

Мусульмане в США столнулись с серьезным усилением исламофобии в США с тех пор, как президентом стал Дональд Трамп, передает The Independent заявление главы совета по исламо-американским отношениям Ибрагима Хупера.

По его словам, нынешний уровень исламофобии значительно превышает тот, что наблюдался в стране после терактов 11 сентября 2001 года.

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По словам Хупера, люди боятся афишировать в публичных местах свою приверженность исламу.

«По предварительным оценкам, 2017 год станет худшим годом в плане частоты инцидентов, имеющих антимусульманский уклон», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Израиль может назвать станцию железной дороги возле Стены плача в Иерусалиме в честь президента Дональда Трампа в благодарность за его решение перенести посольство США в Иерусалим.