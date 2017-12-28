США заявили о готовности поддержать минские соглашения

США готовы поддержать минские соглашения в сотрудничестве с «нормандской четверкой», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты готовы при взаимодействии с Францией, Германией, и Украиной сотрудничать с Россией в вопросе реализации минских соглашений для достижения цели разрешения конфликта, включая действия через миротворческие силы с широким мандатом в области безопасности на территории всей зоны конфликта», — говорится в сообщении.

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По ее словам, сотрудничество подразумевается в области отвода тяжелого вооружения и контроля за государственной границей.

Ранее в Канаде заявили о планах расширить военную помощь для Украины.