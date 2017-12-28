Тиллерсон: у США плохие отношения с возрождающейся Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в настоящее время у Вашингтона плохие отношения с «возрождающейся» Россией. Об этом он написал в своей статье для The New York Times.

Тиллерсон заявил, что «по России у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело».

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«Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы и в другие», — написал он.

Ранее Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил его вернуть российских наблюдателей в СЦКК в Донбассе.