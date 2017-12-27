В Турции задержали 54 сотрудника расформированного университета

Полиция Турции задержала 54 сотрудника университета в Стамбуле, закрытого после попытки госпереворота в 2016 году, за связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает Reuters.

Полиция получила в общей сложности 171 ордер на арест преподавателей и сотрудников университета Фатиха, который, как предполагается, имел тесные связи с Гюленом.

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Сам университет был закрыт после государственного указа, последовавшего за попыткой путча.

Ранее в Турции силы безопасности задержали 360 человек, которых подозревают в связях с организацией Гюлена.