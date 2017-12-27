Бразилия объявила персоной нон грата дипломата из Венесуэлы

Власти Бразилии объявили персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо, передает Reuters.

Такой шаг был принят в ответ на действия официального Каракаса, который решением национального учредительного собрания объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и поверенного в делах Канады.

По словам главы собрания Делси Родригес, дипломат из Канады регулярно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский дипломат пострадал из-за истории с импичментом президента Бразилиии Дилмы Роуссефф.