МИД предупреждает россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы

МИД России предупредил граждан о возможных проблемах при прохождении контроля на украинской границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что МИД неоднократно запрашивал Киев о характере и порядке применения к гражданам России нововведений, однако до настоящего времени ответа на поставленные вопросы получено не было.

«В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований», — говорится в сообщении.

Ранее в госпогранслужбе Украины заявили, что на украинско-российской границе 26 декабря в тестовом режиме заработает система биометрического контроля.