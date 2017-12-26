«Ъ» узнал имя нового посла России в Молдавии

Новым послом России в Молдавии станет глава департамента по связям с российскими регионами, парламентом и общественными объединениями МИД Олег Васнецов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в обеих столицах.

«Нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России», — говорится в публикации.

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Отмечается, что Мухаметшин возглавляет посольство в Кишиневе с 5 апреля 2012 года. В конце января Мухаметшину исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы.

Васнецов в 1975 году окончил МГИМО, а в 1984 году — Дипакадемию МИД СССР. В системе МИДа работает с 1975 года, владеет французским, английским, болгарским языками. Работал в посольствах в Софии, Париже и Киншасе, а в центральном аппарате МИД — в департаменте по культурным связям и ЮНЕСКО и департаменте по связям с регионами России, парламентом и общественными объединениями.