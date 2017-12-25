Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследованию дела Браудера

Генпрокурор России Юрий Чайка направил письмо главе Европарламента Антонио Таяни, в котором обвинил европарламентариев в попытке надавить на власти Кипра, чтобы помешать расследованию дела Уильяма Браудера. Письмо опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры.

В обращении указывается, что в октябре 17 депутатов Европарламента обратились к президенту Кипра Никосу Анастасиадесу с письмом, в котором они выражают некую «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов».

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«В указанном обращении бездоказательно заявляется, что кипрская сторона оказывает правовую помощь российской стороне «по политически мотивированному судебному преследованию» господина Уильяма Браудера за его активное участие в принятии закона «Акт Магнитского». При этом депутаты безапелляционно утверждают, что правовые взаимоотношения между Россией и Кипром по этому делу необходимо прекратить», — написал Чайка.

По его словам, очевидно, что такое обращение к кипрским властям является прямым вмешательством во внутренние дела страны.

«Данное обращение, удивительное в своем демонстративном правовом нигилизме, злонамеренно игнорирует принцип разделения властей. Поставив под ним свои подписи, депутаты беспардонно вмешиваются в чужую компетенцию, высокомерно и неуважительно пытаются навязать свою неправовую и бездоказательную позицию суверенному государству», — добавил генпрокурор России.

Чайка подчеркнул, что эти 17 европарламентариев фактически «пытаются утилизировать не только европейские, но и мировые правовые стандарты».

«Уважаемый господин председатель, пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание... на недопустимость и опасность подобных действий и исключить оказание давления в какой бы то ни было форме на правоохранительные и судебные органы суверенных государств», — написал глава Генпрокуратуры.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ждет от Кипра продолжения расследования дела Браудера.