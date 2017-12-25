ЦИК отказал в регистрации кандидатами на выборах Полонскому и Лурье

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации самовыдвиженцам в кандидаты в президенты России предпринимателю Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Полонскому отказано, поскольку в инициативной группе избирателей по его выдвижению было менее 500 человек, но до 7 января он может собрать новое собрание и вновь подать документы.

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В свою очередь, Лурье не сможет продолжить участие в выборах из-за непогашенной судимости.

Ранее сообщалось, что инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на выборы президента России.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.