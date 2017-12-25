Представитель Яценюка назвала цель его визита в Швейцарию

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк прибыл в Швейцарию по семейным делам. Об этом написала в фейсбуке его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это — приватная семейная поездка», — отметила она.

Реклама

Накануне сообщалось, что Яценюка задержали в аэропорту Женевы для проверки документов по запросу России. Его отпустили через 10 минут.

В украинском бюро Интерпола впоследствии заявили, что экс-премьер проходил стандартную процедуру паспортного контроля.

Однако Лаппо пишет, что «недоразумение» в аэропорту Женевы произошло из-за «запроса россиян в Интерпол за якобы участие Яценюка в войне в Чечне».