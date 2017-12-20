Трамп передумал видеться с королевой в ходе визита в Лондон

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Британии Терезе Мэй, что точно посетит страну в следующем году, однако не встретится с королевой Елизаветой II. Об этом пишет Daily Mail.

Лидеры государств обсудили рабочий визит Трампа в Лондон, который намечен на конец февраля. В ходе него американский президент поучаствует в церемонии открытия нового здания посольства США и проведет переговоры с Мэй.

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Однако встретиться с королевой не получится — для этого необходимой совершить государственный, а не рабочий визит в Британию, отмечает газета.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что было бы «неправильно» принимать Трампа с государственным визитом в Великобритании.