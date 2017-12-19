Нетаньяху поблагодарил США за позицию в Совбезе ООН по Иерусалиму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, а также постоянному представителю США при ООН Никки Хейли за наложенное в ходе голосования в Совете Безопасности ООН вето на резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля.

«Спасибо, постпред Хейли. В Хануку вы говорили как Маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь. Спасибо, президент Трамп», — написал Нетаньяху в своем твиттере.

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Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать в СБ ООН проект резолюции Египта против признания Иерусалима столицей Израиля.

После этого постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон заявил, что в Иерусалиме могут мирно сосуществовать представители всех религий.