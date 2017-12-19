Трамп: США нацелены на «мир через силу»

Американский президент Дональд Трамп, представляя стратегию национальной безопасности страны, заявил, что США нацелены на создание «мира через силу», передает РИА «Новости».

«США нацелены на мир через силу», — сказал Трамп.

По его словам, этому помешал секвестр военного бюджета, который Трамп назвал «разрушительным».

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Он добавил, что администрация Белого дома «положит этому конец».

Ранее Дональд Трамп представил стратегию национальной безопасности страны, где ядерное оружие России было названо «самой значимой угрозой».