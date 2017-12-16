В Госдуме назвали слова Климкина в Совбезе ООН «безграмотным хамством»

Депутат Госдумы Сергей Железняк прокомментировал слова главы украинского МИД Павла Климкина о нарушении Россией гарантий Будапештского меморандума, передает РИА «Новости».

«Не удивлен, что Климкин решил встрять с очередной украинской «обидкой» на Россию при обсуждении Совбезом ООН проблематики корейского урегулирования. Безграмотное хамство вообще является единственным козырем внешней и внутренней политики нынешнего киевского режима», — сказал он.

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Климкин в своем выступлении в Совбезе ООН заявил, что Москва нарушила Будапештский меморандум и «разные зафиксированные на бумаге и не зафиксированные обязательства».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал главе МИД Украины Павлу Климкину рассказывать о ситуации в стране не на каждом заседании Совета Безопасности ООН.