Нетаньяху осудил Европу за политику двойных стандартов и отправился в Париж

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим визитом в Париж осудил европейские страны за политику двойных стандартов. Об этом пишет Times of Israel.

По его словам, европейские государства публично осудили решение президента США перенести посольство в Израиле в Иерусалим, однако запуски ракет из сектора Газа в сторону израильской территории осудить не поспешили.

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«В то время как я уважаю Европу, я не готов принимать [политику] двойных стандартов от нее», — сказал Нетаньяху.

Премьер добавил, что также отказывается воспринимать лицемерие и намерен донести свою позицию до политиков в Брюсселе.

Нетаньяху с двухдневным визитом отправился в Европу: 10 декабря он проведет в Париже, на следующий день он встретится с европейскими лидерами в Брюсселе.

Ранее президент Чехии Милош Земан упрекнул Евросоюз в трусости и поддержке террористов.