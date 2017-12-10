Нетаньяху осудил Европу за политику двойных стандартов и отправился в Париж
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим визитом в Париж осудил европейские страны за политику двойных стандартов. Об этом пишет Times of Israel.
По его словам, европейские государства публично осудили решение президента США перенести посольство в Израиле в Иерусалим, однако запуски ракет из сектора Газа в сторону израильской территории осудить не поспешили.
«В то время как я уважаю Европу, я не готов принимать [политику] двойных стандартов от нее», — сказал Нетаньяху.
Премьер добавил, что также отказывается воспринимать лицемерие и намерен донести свою позицию до политиков в Брюсселе.
Нетаньяху с двухдневным визитом отправился в Европу: 10 декабря он проведет в Париже, на следующий день он встретится с европейскими лидерами в Брюсселе.
Ранее президент Чехии Милош Земан упрекнул Евросоюз в трусости и поддержке террористов.