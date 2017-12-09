СМИ: администрация Трампа отказала России в предложении о «невмешательстве»

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась заключать с Россией соглашение о невмешательстве во внутреннюю политику. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Сообщается, что с соответствующим предложением выступала российская сторона.

По данным издания, впервые Россия подняла этот вопрос в июле, когда в Вашингтон на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном прибыл замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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Как заявили три источника в администрации США, Рябков передал американской стороне «смелое предложение — радикальное соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запретило бы правительствам вмешиваться во внутреннюю политику двух стран».

«Мы ответили: «большое вам спасибо, но сейчас не время для этого», — рассказал один из чиновников Госдепа.

Ранее сообщалось, что Рябков назвал полезными свои встречи с Шенноном.