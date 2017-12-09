Саакашвили обратился к своим сторонникам из изолятора

Задержанный экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выходить на акцию протеста в воскресенье, 10 декабря. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном адвокатом Русланом Чернолуцким, передает «Украинская правда».

«Барыжная власть меня арестовала по ложному обвинению», — заявил Саакашвили.

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По его словам, «таким образом они хотят запугать» активистов.

«Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию «За импичмент», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в квартире экс-главы луганской полиции.