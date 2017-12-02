Пушков о вступлении Украины в Евросоюз: это категорически не поддержат в ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинцы на референдуме поддержат его идею о вступлении страны в Европейский союз.

«Порошенко уверен: украинцы поддержат его идею о вступлении в ЕС. Но проблема в другом: это категорически не поддержат в ЕС», — написал он в твиттере.

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По мнению Пушкова, позиция ЕС в этом вопросе «явно важнее».

Ранее Петр Порошенко заявил, что референдумы о вступлении страны в ЕС и НАТО пройдут «в обозримом будущем».