В Госдуме раскрыли причину обиды КНДР на Россию

Руководство Северной Кореи обиделось из-за того, что российская сторона поддержала санкции против КНДР, заявила депутат Госдумы Светлана Максимова после посещения Пхеньяна, передает РИА «Новости».

«Они очень обеспокоены, что Россия подписала эти санкции… Им, конечно, обидно», — сказала она.

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Максимова также сообщила, что в КНДР сделали упор на то, что выразили поддержку России по ситуации с Крымом.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы пригласили Ким Чен Ына в Россию.