Порошенко анонсировал референдумы по вступлению в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдумы о вступлении страны в ЕС и НАТО пройдут «в обозримом будущем», передает РИА «Новости».

«Сегодня есть все основания полагать и верить, что худшее прошло. Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и членство в Европейском союзе», — сказал Порошенко.

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Он также поздравил жителей Украины с 26-летием со дня референдума о независимости страны.

Ранее Порошенко поручил привести разведку Украины к стандартам НАТО.