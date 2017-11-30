Медведев рассказал, почему не подал в суд на Навального

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на вопрос о фильме-расследовании Алексея Навального отказался комментировать слова «обормотов».

«Нет. Я все сказал. Охарактеризовал все в одном из интервью. Чем больше комментируешь таких обормотов и проходимцев, тем им лучше», — заявил он.

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Также Медведев объяснил, почему будучи юристом не подал в суд.

«Зачем мне создавать им дополнительную рекламу? Зачем раскручивать автора опуса, который преследует две цели — раскрутить себя и создать напряжение? Но остальные, кого затронул этот фильм имеют право на свою защиту», — пояснил он.

Также Медведев предложил усилить уголовную и административную ответственность за неисполнение решений суда.

Ранее Люблинский суд Москвы удовлетворил иск, который подал бизнесмен Алишер Усманов к оппозиционеру Алексею Навальному, и обязал его удалить фильм «Он вам не Димон».