Клинцевич: Россия не станет разрывать отношения с КНДР

Россия не станет разрывать дипломатические отношения с КНДР и не поддержит призыв Вашингтона ввести нефтяное эмбарго против Северной Кореи. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».

«Мы не поддержим нефтяное эмбарго КНДР, так как это приведет к гуманитарной катастрофе», — сказал сенатор, комментируя призыв постпреда США при ООН Никки Хейли к разрыву дипотношений с Пхеньяном.

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Он отметил, что каналы связи должны сохраняться даже в критических ситуациях.

«Американцы хотели плевать на людей. Их принцип — через простых граждан давить на руководство», — добавил Клинцевич.

После очередного ракетного испытания КНДР Никки Хейли призвала все страны мира разорвать связи с КНДР и прекратить в страну поставки нефти.