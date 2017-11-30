Лавров: тема Крыма закрыта раз и навсегда

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Libero заявил, что Крым останется в России и эту тему можно назвать закрытой раз и навсегда, передает РИА «Новости».

«Что касается второй части вашего вопроса, то тема закрыта раз и навсегда», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, останется ли Крым в составе России.

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Он напомнил, что речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма». По словам Лаврова, проведение референдума было единственным способом защитить интересы народа Крыма перед лицом новых властей Украины.

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — добавил министр.

Ранее Лавров рассказал, когда в Донбасс введут контингент ООН для защиты миссии ОБСЕ.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.