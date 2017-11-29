Песков обвинил КНДР в провокационных действиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил пуск баллистической ракеты КНДР, передает РИА «Новости».

«Безусловно, очередной запуск ракеты — это провокационные действия, которые провоцируют дальнейший рост напряженности. И который отодвигает нас на момент начала урегулирования кризисной ситуации. Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что МИД ФРГ вызвал посла КНДР.