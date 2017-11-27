Президент Литвы подписала «закон Магнитского»

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог «закона Магнитского», передает Delfi.

Документ запрещает въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег и нарушением прав человека.

По словам Грибаускайте, принимая этот закон, Литва вместе с другими международными сообществами говорит «нет» нарушениям прав человека, «грязным» деньгам и нарушению законов.

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Сейм Литвы единогласно принял аналог «закона Магнитского» 16 ноября.

В октябре аналогичный закон вступил в силу в Канаде, после чего МИД страны ввел санкции против 30 россиян. Россия зеркально ответила на эти меры.

Помимо Канады такие правовые акты действуют в США и в Эстонии.