Кадыров признался в желании покинуть пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, что мечтает покинуть свой пост.

«Можно сказать, это моя мечта», — сказал Кадыров, до этого отметив, что готов оставить должность.

Тем не менее, по словам Кадырова, утверждение руководителя Чечни - «прерогатива руководства государства», и он выполнит любое решение.

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«Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что я считаю, что пришло время», — резюмировал Кадыров.

Ранее глава Чечни прокомментировал приговор по делу об убийстве Немцова.