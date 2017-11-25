СМИ узнали о зарплате Мугабе после отставки

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе будет получать зарплату главы государства до конца жизни, а также получит несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения. Об этом пишет The Guardian.

Источник в правящей партии Zanu-PF сообщил изданию, что в общей сложности Мугабе выплатят из бюджета около $10 млн. Кроме того, он продолжит получать зарплату президента — $150 тыс. ежемесячно — до конца жизни.

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По данным газеты, определенные выплаты получит и супруга Мугабе Грейс, однако точные суммы не указываются.

Ранее сообщалось, что Мугабе и его жене пообещали иммунитет от уголовного преследования.

24 ноября в Зимбабве вступил в должность новый президент.