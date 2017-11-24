Порошенко обсудил с Меркель «опасное развитие ситуации» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в рамках саммита «Восточного партнерства» провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Стороны обсудили опасное развитие ситуации в Донбассе… Были скоординированы дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, лидеры Украины и Германии обсудили ориентировочный график контактов в «нормандской формате» по урегулированию в Донбассе.

Помимо этого Порошенко и Меркель договорились предпринять максимальные усилия для скорейшего освобождения пленных в Донбассе и ряда украинцев, находящихся в заключении в России, которых Киев считает «политическими заключенными».

Ранее экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что для возвращения территорий Донбасса под контроль Киева придется «стереть с лица земли» Донецк и Луганск.