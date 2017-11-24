NYT: Флинн мог начать сотрудничество со спецпрокурором по России

Майкл Флинн Carlos Barria/Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн мог начать сотрудничать со спецпрокурором США по «российскому вмешательству» Робертом Мюллером. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Адвокаты Флинна сообщили юристам американского президента Дональда Трампа, что тот больше не может обсуждать расследование Мюллера с ними. Ранее между командами юристов существовал договор об обмене информацией, однако сторона Флинна расторгла его.

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По данным газеты, это указывает на то, что экс-советник либо сотрудничает со спецпрокурором, либо намерен заключить с ним сделку.

Ранее Флинн отказался давать сенату показания по делу о связях с Россией.