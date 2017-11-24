NYT: Флинн мог начать сотрудничество со спецпрокурором по России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн мог начать сотрудничать со спецпрокурором США по «российскому вмешательству» Робертом Мюллером. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Адвокаты Флинна сообщили юристам американского президента Дональда Трампа, что тот больше не может обсуждать расследование Мюллера с ними. Ранее между командами юристов существовал договор об обмене информацией, однако сторона Флинна расторгла его.

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По данным газеты, это указывает на то, что экс-советник либо сотрудничает со спецпрокурором, либо намерен заключить с ним сделку.

Ранее Флинн отказался давать сенату показания по делу о связях с Россией.