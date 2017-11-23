Захар Прилепин сообщил о приезде Плотницкого в Москву

Писатель Захар Прилепин сообщил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий прибыл в Москву на самолете. Об этом Прилепин написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле», — написал он.

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Ранее сообщалось, что глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул территорию самопровозглашенной республики и уехал в Россию.

21 ноября в Луганске, столице самопровозглашенной республики, появились вооруженные люди без опознавательных знаков и военные автомобили. Они заблокировали ряд улиц в центре города.