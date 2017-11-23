Депутат Госдумы от Севастополя заявил об исходящих с Запада сигналах о признании Крыма

Депутат Государственной думы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что сигналы о неминуемом признании российского статуса Крыма все отчетливее исходят из западных стран, передает РИА «Новости».

«Я не сомневался в том, что в этом мраке оголтелой, антироссийской пропаганды будут вспыхивать маяки объективного мнения, и один из этих ярких сигналов пошел в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе. Когда политики не желают видеть очевидное, лидеры национальных и религиозных общин, независимо от конфессий, фактически заставляют их не отворачиваться, а принимать жизненные реалии: Крым и Севастополь — это Россия», — сказал депутат.

Реклама

Севастопольский раввин был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». По словам Вольфа, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, «то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет».

Белик подчеркнул, что ситуация с севастопольским раввином четко объясняет всему мировому сообществу, что Крым — это российский регион.

«Об этом уже открыто говорят за океаном, сколько бы себя не били кулаком в грудь западные деятели. Уверен, что каждый из участников конгресса унесет с собой на родину маленькую частичку справедливости, которая должна восторжествовать в ближайшем будущем в отношении Крыма», — подытожил депутат.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.