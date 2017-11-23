Раввин из Севастополя получил в США документ с признанием города российским

Севастопольский раввин Биньямин Вольф заявил, что он получил в США документ, где его город назван российским, передает РИА «Новости».

По его словам, он был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как представитель российского Севастополя

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В конгрессе участвовали более пяти тысяч руководителей еврейских общин со всего мира.

«В работе конгресса часто принимают участие политики со всего мира и американские конгрессмены. И когда на таком конгрессе я представлен как раввин российского Севастополя — это очень знаково. Самая авторитетная организация еврейского мира признает наш город российским, я горжусь тем, что мое мнение на конгрессе услышали», — сказал Вольф.

По его словам, он получил соответствующий документ, а в списке участников он числился как представитель России.

Раввин добавил, что никто из американских чиновников не удивился, что на его пропуске было написано «Sevastopol, Russia».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.