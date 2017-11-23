Керимов покинул здание суда во Франции

Российский сенатор Сулейман Керимов покинул здание суда в Ницце, где ему были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что адвокат Керимова Никита Сычев не стал комментировать решение суда.

«Я устал. Я не спал два дня. Я хочу спать», — сказал он.

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На вопрос о том, какие меры в дальнейшем планирует принимать защита, он ответил: «Спать».

Отмечается, что после этого адвокат и люди в гражданском заблокировали перед журналистам вход на парковку возле здания суда, откуда спустя несколько минут выехали два черных автомобиля.

По данным агентства, Керимов сел на заднее сиденье черного автомобиля Mercedes, не дав комментариев журналистам.

Ранее прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что российский сенатор не будет помещен в тюрьму, но ему придется выполнить ряд условий: оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в €5 млн, сдать паспорт и «не вступать в контакт с некоторыми лицами».