В МВД Украины заявили о побеге главы ЛНР в Россию

Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в своем фейсбуке заявил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уехал в Россию.

«Согласно данным моих источников... Игорь «Плотва» Плотницкий бежал в Россию», — написал Шевченко.

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Ранее в Кремле опровергли сообщения о поддержке «определенных сил» в ЛНР.

Ранее Плотницкий прокомментировал появление вооруженных людей в центре Луганска, назвав это продолжением «кадровых изменений» по отстранению от должности главы МВД ЛНР Игоря Корнета.