Власти Крыма увидели в действиях киевских «подпевал» грядущую катастрофу для Украины

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что попытки украинских властей ослабить Россию изнутри обернутся для них катастрофой, передает РИА «Новости».

Ранее народный депутат Рады Андрей Билецкий сказал, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а затем напасть на нее для возвращения Крыма. Он добавил, что у России есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы, «по которым можно бить». Кроме того, Билецкий исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.

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«Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями, которые могут принести только катастрофу для самой Украины», — сказал он.

По словам Мурадова, планов по ослаблению России со стороны западных государств уже предостаточно.

«Эти планы все хорошо известны, но подпевалы, которые сидят в Киеве, не учитывают нескольких принципиальных вещей. Первое — все что связано с попытками действовать против России, тем более в таком жестком варианте, как это формирует этот депутат, является для Украины безумием и катастрофой. Ни к чему другому это привести не может. И второе, что я хочу подчеркнуть — в России хорошо известны эти планы. Россия абсолютно готова. Наше общество консолидировано», — подчеркнул он.

Вице-премьер крымского правительства считает, что пока украинские власти, очевидно запрограммированные или профинансированные, выступают с позиции слепого и тупого антироссийского инструмента, до тех пор над Украиной будет висеть опасность саморазрушения и полного исчезновения из политической истории современного мира.

Ранее в Крыму начали возводить стену на границе с Украиной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.