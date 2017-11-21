США заблокировали в СБ ООН заявление по атаке на посольство России в Сирии

Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление в связи с атакой на посольство страны в Дамаске, произошедшее накануне, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского.

«Предложенный Россией проект заявления для прессы Совета Безопасности ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске 20 ноября, был вновь заблокирован американской делегацией», — заявил он.

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Отмечается, что российская делегация в понедельник, 20 ноября, распространила проект заявления Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом посольства России в Дамаске.

«Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой «коалиции» демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучреждения», — отметил Стржижовский.

Ранее сообщалось, что посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу, который велся с позиций террористов. В результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения.