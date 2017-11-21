Тиллерсон рассказал о проблемах КНДР от действий США

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что давление международного сообщества и США на Северную Корею работает, передает РИА «Новости».

Тиллерсон напомнил, что накануне президент США Дональд Трамп объявил о внесении КНДР в список стран-спонсоров терроризма. Также Трамп заявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи, о которых будет объявлено 21 ноября.

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«Я считаю, что это имеет значительное влияние на Северную Корею. Мы знаем, что в КНДР есть недостаток топлива, мы знаем, что доходы падают. Так что это имеет эффект. Является ли это причиной того, что КНДР не предпринимает провокационные действия на протяжении 60 дней? Не хочу делать предположения, но мы надеемся, что этот период продолжится», — отметил Тиллерсон.

Также он добавил, что США «продолжают разговаривать с Китаем, чтобы убедиться, что они полностью привержены выполнению санкций СБ ООН» в отношении Пхеньяна.

Ранее сообщалось, госдепартамент США выделил $12 млн для усиления давления на КНДР.