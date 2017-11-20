CNN: Мугабе согласовал условия отставки

Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился с условиями своей отставки и подписал соответствующий документ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, присутствовавший на переговорах.

Источник сообщил, что военные приняли условия Мугабе, включая неприкосновенность для него самого и его жены Грейс и сохранение собственности.

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Отмечается, что для официального импичмента президента необходимо направить документ спикеру парламента.

Ранее Мугабе в ходе телевизионного обращения заявил, что не собирается в отставку.