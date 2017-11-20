Экс-губернатор Сахалина опроверг сообщения о «миллиарде под кроватью»

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, заявил, что «миллиарда под кроватью» и ручки за 36 млн рублей у него никогда не было, передает РИА «Новости».

«Сразу после моего ареста стала формироваться негативная оценка вокруг меня, нужно было срочно меня вывалять в грязи, запустить компромат, и людям через СМИ навязывали черный пиар про ручку за 36 миллионов, мою якобы резиденцию, найденный миллиард...Ни одна из заявленных позиций этого пиара не подтвердилась, да и не могла», — сказал Хорошавин.

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Он также отметил, что дело против него было составлено второпях, «на коленке» и что на его родственников продолжает оказываться давление.

«В последнее время под давлением находится мой сын, ему говорили, что для него готово место в камере рядом со мной, его уволили с работы, отняли имущество», — добавил экс-губернатор.

В октябре арест Хорошавина был продлен на три месяца.